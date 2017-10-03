ЕСПЧ присудил «Новой газете» 3400 евро по делу о публикациях про гибель подлодки «Курск»

Европейский суд по правам человека
07:56, 3 октября 2017
Надежный источник

Европейский суд по правам человека постановил, что российские суды нарушили право на свободу самовыражения при рассмотрении исков против «Новой газеты» в связи с публикациями о гибели подлодки «Курск».

«Новой газете» присудили компенсацию 3388 евро, еще 1170 евро получит корреспондент издания Елена Милашина. Россия также должна будет покрыть судебные расходы.

В решении сказано, что российские суды «исходили из предположения, что защита „чести и достоинства“ во всех случаях превосходит право на свободу самовыражения». «Российские суды никак не оценили важную роль свободных СМИ в демократическом обществе», — постановил ЕСПЧ.

ЕСПЧ рассматривал жалобу на решение Басманного суда Москвы в декабре 2005 года по иску главного судмедэксперта министерства обороны Виктора Колкутина и других экспертов. Тогда московский суд обязал газету опровергнуть сведения, которые порочат деловую репутацию Колкутина. «Новая газета» выплатила 50 тысяч рублей компенсации, Милашина — 7 тысяч рублей.

В своих статьях «Новая газета» утверждала, что экспертное заключение о гибели подводников почти сразу после взрыва на «Курске» помогло офицерам ВМФ уйти от ответственности за ненадлежащим образом проведенную спасательную операцию.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. По официальной версии, из-за утечки компонентов топлива произошел взрыв одной из торпед. Погибли все 118 членов экипажа подлодки.
Основным свидетельством того, что взрыв пережила по меньшей мере часть экипажа, стала записка капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, найденная в кормовом отсеке. «Новая газета» также писала, что в течение двух дней в районе гибели слышали сигналы SOS.
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