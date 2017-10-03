Абоненты «Ростелекома» пожаловались на перебои с доступом к развлекательным сайтам

Некоторые абоненты интернет-провайдера «Ростелеком» днем 3 октября столкнулись с перебоями с доступом к сайтам игровой и развлекательной тематики. О проблемах они сообщают в соцсетях.

Так, в комментариях на официальной странице «Ростелекома» ряд пользователей пожаловались на недоступность сайта магазина игр Steam, сервиса онлайн-трансляций (в основном игровых) Twitch и других ресурсов, связанных с компьютерными играми. Судя по скриншотам, опубликованным пользователями, на сайтах не выводится никакая заглушка — страницы просто не грузятся.

В твиттере некоторые пользователи также пожаловались на недоступность сайта новосибирского издания «Тайга.инфо», развлекательного ресурса «ЯПлакалъ» и сайта оппозиционного политика Алексея Навального.

В пресс-службе «Ростелекома» о неполадках с доступом к сайтам узнали от корреспондента «Медузы». Абоненты в комментариях во «ВКонтакте» пишут, что в техподдержке провайдера им советуют перезагрузить роутер.