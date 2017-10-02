«Ведомости»: связанная с друзьями Путина компания стала крупнейшим поставщиком РЖД

Структуры петербургского бизнесмена Владимира Васильева вошли в число крупнейших поставщиков «Российских железных дорог» в 2017 году, пишут «Ведомости».

Корпорация Владимира Васильева «Р-индустрия» и раньше успешно работала с РЖД, но в число крупнейших поставщиков не входила, отмечает издание.

Васильев, пишут «Ведомости», связан с совладельцами банка «Россия» Николаем Шамаловым и Юрием Ковальчуком. Вместе с Шамаловым (его сын Кирилл, по некоторым данным, женат на одной из дочерей Владимира Путина) он в начале 2000-х годов стал соучредителем Приозерско-Мельниковского общества охоты и рыбной ловли, а совместно с Ковальчуком Васильев владеет ООО «Игора драйв» — компанией, занимающейся проектом гоночной трассы возле курорта «Игора».

Васильев считался хорошим знакомым бывшего главы РЖД Владимира Якунина, сообщили собеседники издания, отметив, что после смены руководства железных дорог предполагалось, что у структур этого бизнесмена возникнут сложности с получением крупных контрактов. В 2016 году структуры Васильева действительно не получили ни одного крупного подряда от РЖД, однако затем ситуация изменилась, пишут «Ведомости».

Связанным с Васильевым структурам, как выяснило издание, переуступила «солидную часть подряда» РЖД компания «Трансюжстрой», принадлежащая бывшему замминистра строительства и ЖКХ Юрию Рейльяну. Стоимость всего подряда составляла 15,5 миллиарда рублей. Кроме того, компании Васильева получили и еще несколько контрактов от РЖД.

Всего за год структуры бизнесмена получили от РЖД контракты на общую сумму в 19 миллиардов рублей, заняв по этому показателю третье место среди всех поставщиков госмонополии.