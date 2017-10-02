«Ведомости»: связанная с друзьями Путина компания стала крупнейшим поставщиком РЖД
Структуры петербургского бизнесмена Владимира Васильева вошли в число крупнейших поставщиков «Российских железных дорог» в 2017 году, пишут «Ведомости».
Корпорация Владимира Васильева «Р-индустрия» и раньше успешно работала с РЖД, но в число крупнейших поставщиков не входила, отмечает издание.
Васильев, пишут «Ведомости», связан с совладельцами банка «Россия» Николаем Шамаловым и Юрием Ковальчуком. Вместе с Шамаловым (его сын Кирилл, по некоторым данным, женат на одной из дочерей Владимира Путина) он в начале 2000-х годов стал соучредителем Приозерско-Мельниковского общества охоты и рыбной ловли, а совместно с Ковальчуком Васильев владеет ООО «Игора драйв» — компанией, занимающейся проектом гоночной трассы возле курорта «Игора».
Васильев считался хорошим знакомым бывшего главы РЖД Владимира Якунина, сообщили собеседники издания, отметив, что после смены руководства железных дорог предполагалось, что у структур этого бизнесмена возникнут сложности с получением крупных контрактов. В 2016 году структуры Васильева действительно не получили ни одного крупного подряда от РЖД, однако затем ситуация изменилась, пишут «Ведомости».
Связанным с Васильевым структурам, как выяснило издание, переуступила «солидную часть подряда» РЖД компания «Трансюжстрой», принадлежащая бывшему замминистра строительства и ЖКХ Юрию Рейльяну. Стоимость всего подряда составляла 15,5 миллиарда рублей. Кроме того, компании Васильева получили и еще несколько контрактов от РЖД.
Всего за год структуры бизнесмена получили от РЖД контракты на общую сумму в 19 миллиардов рублей, заняв по этому показателю третье место среди всех поставщиков госмонополии.
В ответ на вопрос, почему четверть портфеля «Трансюжстроя» досталась именно Васильеву, экс-чиновник говорит, что не выбирал, кому передать заказ. Структуры Васильева выиграли открытый конкурс на переуступку прав по выполнению этих работ, утверждает представитель РЖД. Найти на сайтах госзакупок упоминание об этом конкурсе «Ведомостям» не удалось.