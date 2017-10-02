В Великобритании обанкротилась крупная авиакомпания. Более 110 тысяч человек не могут вернуться домой

В Великобритании прекратила полеты авиакомпания Monarch Airlines, занимающаяся чартерными рейсами.

По подсчетам управления гражданской авиации, за рубежом находятся более 110 тысяч человек с билетами на рейсы Monarch Airlines, которых предстоит вернуть в Великобританию. Еще около 300 тысяч билетов на рейсы этой авиакомпании были забронированы.

По числу затронутых пассажиров, речь идет о крупнейшем крахе авиакомпании в Великобритании.

This is the biggest ever UK airline failure. The CAA and Government are working together to support #Monarch customers. pic.twitter.com/YsXrGdj5FB — UK CAA (@UK_CAA) October 2, 2017

Управление гражданской авиации обратилось к правительству с просьбой зафрахтовать более 30 самолетов для вывоза пассажиров Monarch Airlines.

В ночь на 2 октября у Monarch Airlines истек срок действия лицензии на предоставление услуг в качестве организатора турпоездок. Продлить лицензию авиакомпания не смогла.