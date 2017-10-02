Сергей «Михась» Михайлов выиграл у Навального суд по поводу поста о подарке Путина

ТАСС
08:37, 2 октября 2017
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Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя Сергея Михайлова, известного как Михась, к политику Алексею Навальному. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Иск касался августовской публикации «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ» на сайте Навального. По информации ТАСС, Михайлов просил удалить утверждение о том, что президент России дарил ему часы.

Навального также обязали компенсировать судебные расходы истца в размере 16,9 тысячи рублей.

Публикация о часах, подаренных Михайлову, появилась после того, как он проиграл первый иск, поданный против Навального. Тогда на заседании адвокат Михайлова показала распоряжение за подписью президента Владимира Путина о поощрении бизнесмена часами.
В первом иске Михайлов требовал опровергнуть утверждения о том, что он авторитет солнцевской организованной преступной группировки. Так Навальный назвал его в расследовании «Чайка» о детях генпрокурора России.

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