Полицейский из Петербурга при устройстве на работу скрыл факт службы в армии США. Его приговорили к двум годам колонии

В Санкт-Петербурге вынесен приговор офицеру полиции Сергею Кулакову, скрывшему при поступлении на работу в МВД факт службы в американской армии.

Суд, сообщает «Интерфакс», признал Кулакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также лишен права в течение двух лет занимать государственные должности.

Кроме того, Кулаков оштрафован на 10 тысяч рублей за «неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство».

Кулаков был взят под стражу в зале суда.