Полицейский из Петербурга при устройстве на работу скрыл факт службы в армии США. Его приговорили к двум годам колонии
В Санкт-Петербурге вынесен приговор офицеру полиции Сергею Кулакову, скрывшему при поступлении на работу в МВД факт службы в американской армии.
Суд, сообщает «Интерфакс», признал Кулакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также лишен права в течение двух лет занимать государственные должности.
Кроме того, Кулаков оштрафован на 10 тысяч рублей за «неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство».
Кулаков был взят под стражу в зале суда.
МВД и ФСБ начали проверку в отношении подполковника петербургской полиции Сергея Кулакова в сентябре 2016 года. Как писала тогда «Фонтанка», проверка была начата после того, как бизнесмен Игорь Хотин, фигурант уголовного дела о мошенничестве, рассказал следователям, что у Кулакова есть американское гражданство. Издание обнаружило страницу в соцсети, на которой были снимки Кулакова в форме российского полицейского и американского десантника. В интервью «Фонтанке» Кулаков заявил, что фотографии смонтированы, а сам он никогда не был в США.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, в свою очередь сообщил, что Кулаков, по имеющимся данным, ранее был сотрудником российской полиции, после получил американское гражданство, служил в армии США, принимал участие в боевых действиях на стороне этой страны, а затем вернулся в Россию и вновь устроился на работу в полицию. «Оснований считать, что он вновь устроился в российскую полицию, чтобы наносить ущерб безопасности РФ, нет», — подчеркнул источник агентства.