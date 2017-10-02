Леонид Волков объявил голодовку после ареста на 20 суток

Леонида Волкова арестовали за организацию встречи с Навальным в Нижнем Новгороде 29 сентября. Самого Навального за призывы приходить на этот митинг приговорили так же к 20 суткам ареста.

Поскольку я в спецприемнике не смогу активно участвовать в кампании, у меня остается один метод мирного легального протеста — голодовка

Начальник предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого арестовали на 20 суток, объявил голодовку. Об этом он написал в твиттере после суда.

29 сентября в Нижнем Новгороде был запланирован митинг. Навальный и Волков считают, что он был согласован, так как организаторы согласились на место, предложенное местной администрацией. Суд счел, что митинг согласован не был, поскольку администрация успела зарезервировать это место для других людей до того, как организаторы встречи с Навальным успели на него согласиться.

Навальный был задержан в Москве; ему не дали уехать в Нижний Новгород. Волкова задержали в Нижнем Новгороде, когда он пришел в отделение полиции жаловаться на то, что кто-то разбирает подготовленную к митингу сцену.

Алексей Навальный намерен баллотироваться в президенты. Он ездит по городам России и встречается со сторонниками.