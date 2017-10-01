Якутск остался без света, воды и отопления из-за аварии на электростанции

Обновление. Компания «Якутскэнерго» сообщила, что в некоторых кварталах Якутска подача электроэнергии возобновлена.

В Якутске и районах рядом с ним отключена подача электричества, воды и отопления из-за аварии на Якутской ГРЭС. Температура воздуха в Якутске 1 октября — около 0 градусов по Цельсию.

На ГРЭС произошел пожар, в результате которого она полностью отключилась. Как следствие, резко выросла нагрузка на Якутскую ТЭЦ. Не выдержав нагрузки, она тоже прекратила работу.

Издание News.Ykt.Ru сообщает, что на ГРЭС взорвалась одна из 12 турбин. Пострадал один человек.

Пожар на Якутской ГРЭС потушен. Министерство энергетики РФ сообщило, что питание станции восстановлено. Однако подача электричества потребителям пока не возобновлена.