В Петербурге задержали более 100 участников тренинга по «личностному росту»

Фонтанка.ру
16:36, 1 октября 2017
Надежный источник

В бизнес-центре в Санкт-Петербурге задержали более 100 человек, которые участвовали в тренинге организации «Зеора». Она проводит занятия по «личностному росту».

Родственники задержанных рассказали изданию «Фонтанка.ру», что операцию провели следователи в сопровождении сотрудников ОМОНа. Первым был задержан руководитель «Зеоры» Виктор Маркелов.

Следственный комитет сообщил, что против руководителей «Зеоры» возбуждено уголовное дело по статье «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Подозреваемыми по делу проходят два человека — мужчина 1971 года рождения и женщина 1972 года рождения.

В сообщении СК говорится, что подозреваемые вступили в преступный сговор и создали общественное объединение, «деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами». Следственный комитет сослался на заключение эксперта, пришедшего к выводу, что в тренингах «Зеоры» «присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью».

Три года назад одна из участниц тренингов попала под поезд. Ее родные посчитали несчастье результатом участия в тренингах. Но следствие тогда отказало в возбуждении уголовного дела.

Фонтанка.ру
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