В Курской области во время спецоперации погиб пограничник

В Курской области в районе поселка Теткино совершено нападение на сотрудников пограничной службы, один пограничник погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

В пограничном управлении ФСБ России по Курской области агенству заявили, что прокомментируют произошедшее не ранее, чем во второй половине дня в понедельник, отказавшись от каких-либо объяснений.

Ранее один из телеграм-каналов сообщал, что в районе Теткино напали на группу пограничников, проверявших сарай в рамках операции «Нелегал». В сарае прятались трое вооруженных людей, открывших огонь по сотрудникам погранслужбы. Один из пограничников был убит на месте. В ходе завязавшегося боя все трое нападавших были уничтожены.

По версии авторов телеграм-канала, огонь по пограничникам открыли воевавшие в Сирии исламисты, которые пытались через границу с Украиной вернуться в Россию.