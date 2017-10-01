Умер владелец The New Yorker и Vogue

Владелец The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, Architectural Digest и ряда других журналов Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус, известный как Си Ньюхаус, умер в возрасте 89 лет. Ньюхаус скончался в своем доме, сообщил его пресс-секретарь, не став уточнять причины смерти.

Си Ньюхаус и его брат Дональд унаследовали издательский бизнес от своего отца и, как отмечает The New York Times, превратили его в одну из самых крупных в США компаний, находящихся в частном владении. В 2016 году журнал Forbes оценивал состояние Си Ньюхауса в 13 миллиардов долларов.

В зону ответственности Дональда Ньюхауса в семейном бизнесе вошли газеты и телеканалы, а Си Ньюхаус занялся глянцевыми журналами.

Именно Си Ньюхаус, пишет в некрологе The New York Times, во многом сформировал современное представление о глянцевых журналах и сделал их неотъемлемой частью культурного контекста.

Си Ньюхаус в течение нескольких десятков лет занимал пост президента издательского дома Condé Nast. Под руководством Ньюхауса этот ИД, известный в первую очередь как издатель Vogue, приобрел The New Yorker (в 1985 году) и перезапустил в 1983 году Vanity Fair, не выходивший с 1936 года.

Си Ньюхаус также был известен как филантроп и коллекционер современного искусства.