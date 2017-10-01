У офиса Google в Москве задержали участников акции против цензуры
В центре Москвы задержали участников акции против цензуры, которые собрались рядом с домом на улице Балчуг, где расположен российский офис Google. По данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее 19 человек.
Организацией акции занимался проект «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева.
Кроме участников акции, в полицию доставили двух активистов прокремлевского движения SERB, в том числе Александра Петрунько.
В сентябре 2016 года Петрунько облил мочой фотографии Джока Стерджеса на выставке в Москве. Петрунько также подозревают в нападении на Алексея Навального 27 апреля 2017 года.
Возле офиса ютуба задержали уже 15 человек. Задержания продолжаются pic.twitter.com/N4Zz9T6f0c— Денис Стяжкин (@styazshkin) October 1, 2017
Возле офиса ютуба только что задержали человека в белой маске. Повод для задержания - маска pic.twitter.com/VoUNHCPfWL— Денис Стяжкин (@styazshkin) October 1, 2017
Участники нападения на Навального все в сборе pic.twitter.com/udzcsVZUgw— Денис Стяжкин (@styazshkin) October 1, 2017