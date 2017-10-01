У офиса Google в Москве задержали участников акции против цензуры

ОВД-Инфо
14:12, 1 октября 2017
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В центре Москвы задержали участников акции против цензуры, которые собрались рядом с домом на улице Балчуг, где расположен российский офис Google. По данным «ОВД-Инфо», задержаны не менее 19 человек.

Организацией акции занимался проект «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева.

Кроме участников акции, в полицию доставили двух активистов прокремлевского движения SERB, в том числе Александра Петрунько.

В сентябре 2016 года Петрунько облил мочой фотографии Джока Стерджеса на выставке в Москве. Петрунько также подозревают в нападении на Алексея Навального 27 апреля 2017 года.

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