Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе. Два человека погибли

Неизвестный напал на прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе. Нападавший был вооружен ножом. По предварительным данным, от рук преступника погибли два человека, после чего полиция застрелила нападавшего.

Le Figaro отмечает, что он кричал «Аллах акбар». По словам неофициального источника в полиции, случившееся расценивается как террористический акт.

Полиция продолжает спецоперацию и просит местных жителей по возможности избегать района Сен-Шарль. Движение поездов временно прервано.