Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе. Два человека погибли
13:19, 1 октября 2017
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Неизвестный напал на прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе. Нападавший был вооружен ножом. По предварительным данным, от рук преступника погибли два человека, после чего полиция застрелила нападавшего.
Le Figaro отмечает, что он кричал «Аллах акбар». По словам неофициального источника в полиции, случившееся расценивается как террористический акт.
Полиция продолжает спецоперацию и просит местных жителей по возможности избегать района Сен-Шарль. Движение поездов временно прервано.