В Азербайджане за неделю задержали более 50 геев и трансгендеров

В Баку за неделю сотрудники полиции задержали более 50 геев и трансгендеров, сообщает The New York Times со ссылкой на правозащитников и адвокатов. Правозащитник Джавид Набиев рассказал изданию «Настоящее время», что некоторые из задержанных получили до 30 суток ареста.

По официальной версии МВД, полицейские задерживают геев, которые занимаются проституцией. Адвокат Самид Рахимли заверил, что это не так. «Полиция нацелена на геев в принципе, а не на проституток, как они об этом заявляют», — сказал он NYT.

Как рассказал Самид Рахимли, задержанных подвергали пыткам электрошоком, некоторым обривали голову.