Министр здравоохранения США, который потратил 400 тысяч долларов на бизнес-джеты, ушел в отставку

The New York Times
09:10, 30 сентября 2017
Надежный источник

Министр здравоохранения США Том Прайс ушел в отставку. Он написал заявление президенту Дональду Трампу, и тот согласился с ним.

Незадолго до отставки Тома Прайса уличили в том, что он за государственный счет регулярно летал на бизнес-джетах. Чиновник летал арендовал самолеты даже тогда, когда в этом не было необходимости. Однажды он летел из Вашингтона в Филадельфию, хотя путь на поезде занимает около часа.

На аренду самолетов было потрачено 400 тысяч долларов. Кроме того, в 500 тысяч долларов обошлись полеты Тома Прайса на военном самолете.

Том Прайс пообещал возместить часть расходов на бизнес-джеты. Как заявил Дональд Трамп незадолго до отставки Прайса, он недоволен, что чиновник намерен выплатить только часть расходов.

Трамп два часа отчитывал Прайса у себя в кабинете, рассказали источники NYT. (англ. яз.)

The New York Times
Ранее в сентябре 2017 года за полеты на военном самолете критиковали министра финансов США Стивена Мначина. Якобы он летал смотреть солнечное затмение. Чиновник отрицал это.
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