Минфин России спрогнозировал курс доллара до 2035 года

Министерство финансов России представил прогноз курса доллара к рублю до 2035 года. Как следует из прогноза, внесенного в Госдуму вместе с бюджетом, Минфин считает, что ситуация может развиваться по трем сценариям.

Базовый сценарий предполагает, что в 2017–2020 года доллар будет стоить 64,8 рубля, в 2021-2025 — 71,5 рубля, в следующие пять лет — 77,1 рубля, в 2031-2035 — 82,5 рубля .

Согласно консервативному сценарию, в 2017–2020 годах доллар будет стоить 68,4 рубля, а в в 2031–2035 годах — 84,2 рубля . В этом прогнозе Минфин опирается на то, что экономика Китая замедлится, а цена на российскую нефть Urals снизится.