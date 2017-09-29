В статистике МВД самым «популярным» оказался вес наркотиков, которого как раз хватает для возбуждения дела

МВД чаще всего обнаруживает наркотики в том объеме, который ненамного превышает порог для возбуждения уголовного дела. Об этом со ссылкой на данные статистики ведомства рассказал младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.

По последним доступным данным за 2013–2014 годы, полицейские и сотрудники ФСКН чаще всего изымали около 6 граммов марихуаны — это тот вес, с которого «начинается» уголовная ответственность по статье 228 УК. Дополнительный пик в статистике появляется на границе значительного и крупного размера изъятого — это разные части статьи.

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При изъятии героина пиковые значения также наблюдаются в области минимума, необходимого для возбуждения дела.

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«Можно полагать, что это наглядное доказательство того, что в 2013–2014 годах по преступлениям по статье 228 УК РФ, где изымался героин, имелись массовые манипуляции массой изымаемого наркотика со стороны сотрудников МВД», — пишет Кнорре.

Он также отмечает, что три четверти осужденных за незаконный оборот наркотиков были наказаны не за распространение, а за хранение и транспортировку запрещенных веществ. В половине случаев суд дает реальные сроки заключения, доля отправляемых на лечение составляет не более 4%.