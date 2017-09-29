В Пулково под пассажирами обрушился трап. Тяжелые травмы получил ребенок

Фонтанка.ру
12:15, 29 сентября 2017
Надежный источник

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во время выхода пассажиров из самолета провалилась секция трапа. Женщина, несшая на руках ребенка, упала с трехметровой высоты.

Грудной ребенок (по данным из разных источников, девочке от 1 года до полутора лет) в результате падения получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Девочка находится в реанимации в одной из детских городских больниц Петербурга. Врачи, сообщает ТАСС, оценивают ее состояние как тяжелое.

Женщина, упавшая вместе с ребенком при обрушении секции трапа, получила, по данным «Фонтанки», перелом ноги. ТАСС, в свою очередь, сообщает, что пострадавшая находится на амбулаторном лечении, не уточняя характер полученных ею травм.

Пресс-секретарь Пулково Маргарита Потехина сообщила Metro, что аэропорт выясняет причины произошедшего и оказывает все необходимое содействие следствию. По данным издания, это первый подобный случай в истории аэропорта.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Пассажиры, пострадавшие при обрушении трапа, прибыли в Пулково из Москвы рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Митинг Навального в Нижнем Новгороде

    • Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

    Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме