В Пулково под пассажирами обрушился трап. Тяжелые травмы получил ребенок

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во время выхода пассажиров из самолета провалилась секция трапа. Женщина, несшая на руках ребенка, упала с трехметровой высоты.

Грудной ребенок (по данным из разных источников, девочке от 1 года до полутора лет) в результате падения получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Девочка находится в реанимации в одной из детских городских больниц Петербурга. Врачи, сообщает ТАСС, оценивают ее состояние как тяжелое.

Женщина, упавшая вместе с ребенком при обрушении секции трапа, получила, по данным «Фонтанки», перелом ноги. ТАСС, в свою очередь, сообщает, что пострадавшая находится на амбулаторном лечении, не уточняя характер полученных ею травм.

Пресс-секретарь Пулково Маргарита Потехина сообщила Metro, что аэропорт выясняет причины произошедшего и оказывает все необходимое содействие следствию. По данным издания, это первый подобный случай в истории аэропорта.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).