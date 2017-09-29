Умерла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова
Умерла советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым. О смерти спортсменки сообщил ТАСС тренер Алексей Мишин.
«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке <…> Людмила была выдающейся спортсменкой и человеком», — сказал Мишин.
Sad news from the world of skating as we've heard that two-time Olympic champion Ludmila Belousova-Protopopov, a true pioneer of pairs skating, has died at age 81. She will be missed.Опубликовано Icenetwork 29 сентября 2017 г.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов — олимпийские чемпионы 1964 и 1968 годов. Кроме того, они четыре раза выигрывали чемпионаты мира — в 1965, 1966, 1967 и 1968 годах.
В 1979 году, уже после окончания спортивной карьеры, Белоусова и Протопопов остались в Швейцарии, куда приехали на гастроли с Ленинградским балетом на льду. Они попросили у швейцарских властей политического убежища. Впоследствии Белоусова и Протопопов получили гражданство Швейцарии. В Советском Союзе их лишили званий заслуженных мастеров спорта.