На здание редакции «Ленты.ру» совершено нападение

На здание в Даниловской мануфактуре, где, в числе прочих, расположена редакция «Лента.ру», в ночь на пятницу было совершено нападение.

Нападавшие разбили несколько стекол и нанесли на стены надписи и нацистскую символику. На фото с места происшествия, опубликованных изданием, видна надпись: «Врешь Лента» (пунктуация сохранена). В результате инцидента никто не пострадал.

«Интерфакс», в свою очередь, сообщает со ссылкой на пресс-службу московской полиции, что в здание, где расположена редакция «Ленты.ру», также была брошена бутылка с зажигательной смесью.

«29 сентября на службу „02“ поступило сообщение о том, что около 02:00 неизвестный разбил стекло первого этажа, офисного помещения расположенного по адресу: Варшавское шоссе, д. 9, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и разыскивает нападавшего, заявили представители московской полиции.