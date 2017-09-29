На Украине разбился учебно-боевой самолет. Погибли двое пилотов

Украинская правда
10:48, 29 сентября 2017
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Рядом с городом Хмельницкий на Украине потерпел крушение учебно-боевой самолет Л-39. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя военно-воздушных сил Украины.

Источник в администрации Хмельницкой области сообщил агентству УНИАН, что в результате катастрофы погибли двое пилотов.

Авария произошла во время планового тренировочного полета. Причины катастрофы пока не установлены.

Самолет Л-39 был разработан в Чехословакии. Он предназначен для первоначального обучения летчиков технике пилотирования. В кабине самолета предусмотрены места для двух пилотов — курсанта и инструктора.
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