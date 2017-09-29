На Украине разбился учебно-боевой самолет. Погибли двое пилотов

Рядом с городом Хмельницкий на Украине потерпел крушение учебно-боевой самолет Л-39. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя военно-воздушных сил Украины.

Источник в администрации Хмельницкой области сообщил агентству УНИАН, что в результате катастрофы погибли двое пилотов.

Авария произошла во время планового тренировочного полета. Причины катастрофы пока не установлены.