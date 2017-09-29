МТС прекратила работу в Туркмении. Власти страны заменили ее другим оператором

Российский сотовый оператор МТС с 29 сентября прекращает работу в Туркмении из-за отключения от местных сетей связи. Об этом говорится в сообщении компании.

«Несмотря на наши призывы к конструктивному диалогу, местные государственные регуляторы и госкомпании не продлили действие разрешений на использование частот, арендных договоров и других ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи», — заявил пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников. В МТС заявили, что их лицензия в Туркменистане действует до 26 июля 2018 года.

В июне президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одобрил создание в стране нового оператора «Ай Назар» вместо «МТС-Туркменистан». Тогда источники «Радио Азатлык» заявляли, что власти не планируют продлевать лицензию МТС.

Некоторые сотрудники туркменской дочки МТС, по информации издания, решили устроиться в новую компанию.

Услугами МТС в Туркмении, по состоянию на 2015 год, пользовались более полутора миллионов человек.