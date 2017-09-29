Министр здравоохранения США потратил 400 тысяч долларов на бизнес-джеты. Он вернет деньги

Министр здравоохранения США Том Прайс пообещал вернуть в бюджет деньги, которые он потратил на перелеты на частных самолетах за время пребывания в должности.

Он заявил, что теперь налогоплательщики не заплатят ни цента за его перелеты, и сказал, что выпишет чек министерству финансов на ту сумму, в которую обошлись его перелеты.

Как пишет Politico, Прайс, к примеру, на частном самолете летал из Вашингтона в Филадельфию, хотя этот же путь на поезде занимает около часа. По данным издания, в общей сложности эти перелеты обошлись в 400 тысяч долларов. Какую именно сумму собирается компенсировать Прайс, официально не сообщается, но по некоторым данным, речь идет примерно о 57 тысячах долларов.

Также он с одобрения Белого дома использовал военный самолет для зарубежных поездок, что обошлось бюджету в 500 тысяч долларов. Эту сумму он возмещать не планирует.

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп был недоволен поведением Прайса.