Министр здравоохранения США потратил 400 тысяч долларов на бизнес-джеты. Он вернет деньги
Министр здравоохранения США Том Прайс пообещал вернуть в бюджет деньги, которые он потратил на перелеты на частных самолетах за время пребывания в должности.
Он заявил, что теперь налогоплательщики не заплатят ни цента за его перелеты, и сказал, что выпишет чек министерству финансов на ту сумму, в которую обошлись его перелеты.
Как пишет Politico, Прайс, к примеру, на частном самолете летал из Вашингтона в Филадельфию, хотя этот же путь на поезде занимает около часа. По данным издания, в общей сложности эти перелеты обошлись в 400 тысяч долларов. Какую именно сумму собирается компенсировать Прайс, официально не сообщается, но по некоторым данным, речь идет примерно о 57 тысячах долларов.
Также он с одобрения Белого дома использовал военный самолет для зарубежных поездок, что обошлось бюджету в 500 тысяч долларов. Эту сумму он возмещать не планирует.
По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп был недоволен поведением Прайса.
В среду Трамп раскритиковал Прайса за его путешествия. «Я недоволен. Я разберусь с этим, но я недоволен, и скажу ему», — сказал журналистам президент США.
Поправка. Первоначально в заметке было указано, что Том Прайс вернет 400 тысяч долларов. Это не соответствует действительности. «Медуза» приносит свои извинения.