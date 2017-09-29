Госдума перенесла дату начала обороны Севастополя в 1941 году

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который переносит дату начала обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны в 1941 году.

Поправки вводятся в приложение к закону «О ветеранах», в котором перечисляется перечень территорий, где шли боевые действия с участием россиян. После окончательного принятия закона там будет указано, что оборона Севастополя началась не 5 ноября, а 30 октября 1941 года.

В пояснительной записке указано, что ранее началом обороны города считалась дата издания приказа командующего Приморской армией генерал-майора Ивана Петрова. Теперь там будет дата приказа заместителя командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-адмирала Гавриила Жукова.

При этом отмечается, что дополнительных затрат на помощь ветеранам не потребуется, так как в боевых действиях с 30 октября принимали участие те же военнослужащие.