За инвестиции в Дальний Восток предложили давать гражданство РФ

Иностранным гражданам, которые инвестируют в развитие Дальнего Востока не менее 10 миллионов долларов, предлагается давать российское гражданство в упрощенном порядке.

Соответствующий законопроект подготовило Минвостокразвития. Документ размещен на портале проектов нормативных документов.

Инвесторы, говорится в законопроекте, смогут рассчитывать на получение гражданства в упрощенном порядке, если вложат указанную сумму, например, в приобретение недвижимости на территории Дальневосточного федерального округа или в акции местных предприятий.

Иностранцы, осуществившие инвестиции в объекты на Дальнем Востоке или в акции предприятий, «должны владеть ими в течение трех лет с момента приобретения гражданства Российской Федерации». Нарушение этого требования повлечет за собой отмену решения о предоставлении гражданства, говорится в документе.