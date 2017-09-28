В Москве банк выдал мошенникам полмиллиарда рублей в кредит по чужим документам

Мошенники похитили из московского банка полмиллиарда рублей, воспользовавшись чужими документами для получения кредитов. Об этом сообщает МВД России.

По версии следствия, несколько преступников от имени пяти людей предоставили в банк некие документы, на основании которых им выдали кредиты на общую сумму 500 миллионов рублей. Какие документы могли позволить получить такую сумму на имена физических лиц, не уточняется.

Полиция задержала человека, которого подозревают в причастности к совершению преступления. Это учредитель и соучредитель двух неназванных коммерческих организаций. Его отправили под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.