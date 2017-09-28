Умер создатель журнала Playboy Хью Хефнер
04:25, 28 сентября 2017
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Умер основатель журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер. Издателю был 91 год.
American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4— Playboy (@Playboy) September 28, 2017
Хефнер умер в своем поместье в Лос-Анджелесе 27 сентября. Причины смерти не сообщаются.
Хью Хефнер родился в 1926 году. Он начал работать военным корреспондентом во время Второй мировой войны, а затем устроился в Esquire. В 1953 году Хефнер на собственные деньги издал первый номер Playboy тиражом 50 тысяч экземпляров с фотографиями обнаженной Мэрилин Монро.
В 2015 году было объявлено, что Playboy будут выпускать без снимков обнаженных женщин. Через год журнал вернулся к прежнему формату.
Поместье Хефнера Playboy Mansion, где проходили вечеринки издания, было продано в 2016 году за 100 миллионов долларов. Состояние Хефнера на момент смерти оценивалось в 50 миллионов долларов.