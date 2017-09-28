Умер создатель журнала Playboy Хью Хефнер

Хефнер умер в своем поместье в Лос-Анджелесе 27 сентября. Причины смерти не сообщаются.

Умер основатель журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер. Издателю был 91 год.

Хью Хефнер родился в 1926 году. Он начал работать военным корреспондентом во время Второй мировой войны, а затем устроился в Esquire. В 1953 году Хефнер на собственные деньги издал первый номер Playboy тиражом 50 тысяч экземпляров с фотографиями обнаженной Мэрилин Монро.

В 2015 году было объявлено, что Playboy будут выпускать без снимков обнаженных женщин. Через год журнал вернулся к прежнему формату.