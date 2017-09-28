Трамп отменил закон вековой давности об ограничениях на перевозки в Пуэрто-Рико. Это нужно для помощи после урагана

Отмена закона нужна была для помощи островному Пуэрто-Рико, пострадавшему от урагана «Мария». Об отмене закона ранее просил губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло.

Президент США Дональд Трамп отменил действие закона «О торговом флоте» 1920 года, который запрещает иностранным судам перевозить грузы между американскими портами.

Закон «О торговом флоте» был предложен сенатором-республиканцев Уэсли Джонсом (документ также называют «закон Джонса»). Он был принят, чтобы развивать американский торговый флот, поэтому были наложены запреты на перемещение иностранных судов.

По этому закону иностранные суда не могут обеспечивать поставки между континентальными США и другими территориями, такими как Пуэрто-Рико, Гавайи, Аляска и Гуам. Помимо этого иностранные суда не могут заходить в заморские порты для погрузки, а потом следовать в порты континентальных Штатов.