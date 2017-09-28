Модель первого спутника Земли продали почти за 850 тысяч долларов

В Нью-Йорке на аукционе Bonhams была продана одна из испытательных моделей первого искусственного спутника Земли. Лот продали за 847,5 тысячи долларов, хотя эстимейт составлял только 150 тысяч. Покупатель, участвовавший в аукционе по телефону, пожелал остаться анонимным.

Модель с инвентарным номером «OKб-1/002/1957» была изготовлена в 1957 году перед запуском спутника для лабораторных испытаний. Она полностью повторяет запущенный образец и снабжена работающим передатчиком. Лот продавал австриец Хайнц Миллер.

Аналогичная модель с инвентарным номером «OKб-1/003/1957» была продана на Bonhams в 2016 году за 269 тысяч долларов. Тогда продавцом выступил российский инженер Александр Рудаков.

Всего, по оценке аукциона, в частных коллекциях находятся только четыре подобных модели. Еще две хранятся в музеях в подмосковном Королеве и в Сиэтле.

27 сентября также прошли торги в Лондоне на аукционе Christieʼs. Там за рекордные 633 тысячи фунтов (847 тысяч долларов) продали сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» (1961), по которому работала исполнительница главной роли Одри Хепберн. Документ купила компания Tiffany, ювелирный магазин которой упомянут в названии фильма.