Министр связи пообещал не делать исключений в вопросе блокировки Telegram и других мессенджеров
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что «сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут».
«Не понимаю ажиотаж СМИ вокруг Telegram. Я бы также беспокоился на месте таких зарубежных сервисов, как WhatsApp, Viber, Google, Facebook. Они все подпадают под этот закон», — сказал министр.
«У нас нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. Как написано в законе, так и будет, без вариантов», — сказал Никифоров.
27 сентября основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что ФСБ требовала от его мессенджера расшифровать переписку пользователей, как того требует «закон Яровой». Telegram отказался.
Роскомнадзор в марте 2017 года заблокировал сайты мессенджеров Line, BBM (Blackberry Messenger) и Imo.im, а также сервиса видеочатов Vchat. Кроме того, в России заблокирован сервис для общения Zello, который был популярен у дальнобойщиков.