Министр связи пообещал не делать исключений в вопросе блокировки Telegram и других мессенджеров

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что «сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут».

«Не понимаю ажиотаж СМИ вокруг Telegram. Я бы также беспокоился на месте таких зарубежных сервисов, как WhatsApp, Viber, Google, Facebook. Они все подпадают под этот закон», — сказал министр.