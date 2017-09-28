Австралийку оштрафовали на 320 тысяч долларов за рассказы про выдуманный рак

Судья федерального суда в Мельбурне Дебра Мортимер приговорила австралийку Бель Гибсон к штрафу в размере 410 тысяч австралийских долларов (320 тысяч долларов США) за обман тех, кто пользовался ее книгой и приложением.

Гибсон признали виновной в том, что она не отправила на благотворительные цели доходы от своего приложения и проведенных мероприятий, хотя публично обещала это сделать.

Дело против Гибсон завели после того, как она призналась, что выдумала историю о том, что болела раком и лечилась с помощью диеты. Этому были посвящены ее приложение, вебсайт и книга.

Когда обман раскрылся, Apple удалила приложение Гибсон из своего магазина (хотя раньше использовала его на странице Apple Watch). Издательство Penguin отказалось переиздавать ее книгу в США и Великобритании.