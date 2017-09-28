Alibaba запустила в России новый интернет-магазин
Китайская компания Alibaba Group выводит на российский рынок новый интернет-магазин — Tmall. Об этом сообщил РБК директор по развитию AliExpress (как и Tmall, входит в Alibaba) в России Марк Завадский.
В пилотном режиме Tmall запустится на сайте AliExpress в четверг, рассказал Завадский, а официальное открытие интернет-площадки запланировано на середину октября. Tmall будет расположен на домене AliExpress.
Россия, отмечает РБК, станет первой страной за пределами Китая, где будет работать Tmall.
В отличие от AliExpress, где продавцами и покупателями товаров выступают физические лица или небольшие компании, Tmall работает по модели b2c (крупные бренды продают свои товары потребителям).
Специализация Tmall — товары среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.
На первом этапе, пишет РБК, в ассортименте Tmall будут представлены электроника и бытовая техника, одежда и детские товары.
В России Tmall изменит свою историческую концепцию и будет работать по смешанной модели — и как маркетплейс (проводя сделки между различными продавцами), и как самостоятельный ретейлер (реализуя товар со своих складов).