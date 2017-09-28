Alibaba запустила в России новый интернет-магазин

РБК
07:00, 28 сентября 2017
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Китайская компания Alibaba Group выводит на российский рынок новый интернет-магазин — Tmall. Об этом сообщил РБК директор по развитию AliExpress (как и Tmall, входит в Alibaba) в России Марк Завадский.

В пилотном режиме Tmall запустится на сайте AliExpress в четверг, рассказал Завадский, а официальное открытие интернет-площадки запланировано на середину октября. Tmall будет расположен на домене AliExpress.

Россия, отмечает РБК, станет первой страной за пределами Китая, где будет работать Tmall. 

В отличие от AliExpress, где продавцами и покупателями товаров выступают физические лица или небольшие компании, Tmall работает по модели b2c (крупные бренды продают свои товары потребителям). 

Специализация Tmall — товары среднего и более высоких ценовых сегментов, включая люксовые направления.

На первом этапе, пишет РБК, в ассортименте Tmall будут представлены электроника и бытовая техника, одежда и детские товары.

В России Tmall изменит свою историческую концепцию и будет работать по смешанной модели — и как маркетплейс (проводя сделки между различными продавцами), и как самостоятельный ретейлер (реализуя товар со своих складов).

РБК
В Alibaba Group входят три интернет-магазина — AliExpress, Tmall и TaoBao. Суммарно у всех площадок, по данным Alibaba Group, в июне 2017 года было 466 миллионов активных пользователей. Отдельные данные по посещениям Tmall компания не раскрывает.
«Ведомости» в 2015 году сообщали со ссылкой на данные Ассоциации интернет-торговли, что Tmall занимает второе место по популярности у российских покупателей после AliExpress.
Представительство AliExpress в России работает с июня 2015 года. На торговой площадке, в числе прочих, представлены российские продавцы.
В России обсуждается возможность введения для иностранных интернет-магазинов налога на добавленную стоимость (НДС). Зарубежные торговые площадки также предлагается обязать вставать на налоговый учет в России. Необходимость введения НДС объясняют тем, что сейчас иностранные онлайн-ритейлеры пользуются необоснованными преимуществами в РФ. Пока соответствующий законопроект не принят.

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