Александр Емельяненко выиграл первый бой после возвращения из тюрьмы

ТАСС
06:16, 28 сентября 2017
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выиграл первый бой после освобождения из колонии, где отбывал наказание за домогательства к своей помощнице по хозяйству.

В рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA) 42, проходящего в Москве, Емельяненко техническим нокаутом выиграл у бразильца Джеронимо дос Сантоса. Поединок продолжался 36 секунд.

После поединка Емельяненко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку и доверие. Турнир WFCA 42 организует клуб «Ахмат», который поддерживает Кадыров.

«Рамзан Ахматович [Кадыров], спасибо вам за поддержку, спасибо за доверие, я вас не подведу. Еще хочу сказать маме, что я победил без травм, все хорошо, ложись спать», — сказал 36-летний Емельяненко после боя.

ТАСС
Боец Александр Емельяненко был арестован в мае 2014 года по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к женщине, которая убирала его квартиру, а также в похищении ее паспорта. Год спустя его приговорили к 4,5 года лишения свободы и штрафу. Позднее часть срока была заменена Емельяненко на условное наказание, и в ноябре 2016 года он вышел из колонии.
Контракт на выступления в лиге чеченского клуба «Ахмат» Емельяненко подписал в феврале 2017 года.
Победа над дос Сантосом стала 24-й в карьере Емельяненко. Всего он провел 31 поединок, потерпев семь поражений.
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