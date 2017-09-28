Александр Емельяненко выиграл первый бой после возвращения из тюрьмы

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выиграл первый бой после освобождения из колонии, где отбывал наказание за домогательства к своей помощнице по хозяйству.

В рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA) 42, проходящего в Москве, Емельяненко техническим нокаутом выиграл у бразильца Джеронимо дос Сантоса. Поединок продолжался 36 секунд.

После поединка Емельяненко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку и доверие. Турнир WFCA 42 организует клуб «Ахмат», который поддерживает Кадыров.