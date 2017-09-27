Россия поднялась на пять мест в рейтинге Всемирного экономического форума

Россия заняла 38 место в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности 2016-2017», который составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). По сравнению с предыдущим годом, РФ поднялась в рейтинге на пять позиций.

Составители рейтинга отмечают, что результаты РФ улучшились, в первую очередь, за счет стабилизации макроэкономических показателей после рецессии 2015–2016 годов. В то же время они отмечают, что экономика России по-прежнему сильно зависит от экспорта полезных ископаемых, и «ее перспективы остаются неопределенными».

Первое место в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности» в очередной раз заняла Швейцария, на второй строчке расположились США. Сингапур стал третьим. Годом ранее Сингапур был вторым, а США занимали третью строчку в рейтинге.

Всего в рейтинг вошли 137 стран.