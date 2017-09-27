Россия поднялась на пять мест в рейтинге Всемирного экономического форума

Всемирный экономический форум
05:15, 27 сентября 2017
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Россия заняла 38 место в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности 2016-2017», который составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). По сравнению с предыдущим годом, РФ поднялась в рейтинге на пять позиций.

Составители рейтинга отмечают, что результаты РФ улучшились, в первую очередь, за счет стабилизации макроэкономических показателей после рецессии 2015–2016 годов. В то же время они отмечают, что экономика России по-прежнему сильно зависит от экспорта полезных ископаемых, и «ее перспективы остаются неопределенными».

Первое место в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности» в очередной раз заняла Швейцария, на второй строчке расположились США. Сингапур стал третьим. Годом ранее Сингапур был вторым, а США занимали третью строчку в рейтинге.

Всего в рейтинг вошли 137 стран.

Участники рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума оцениваются по 12 показателям, среди которых уровень развития общественных институтов и инфраструктуры, макроэкономические показатели, здравоохранение и образование, состояния рынка труда.
Рейтинг составляется на основе открытых данных, а также с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем 100 стран мира.
«Индекс глобальной конкурентоспособности» Всемирный экономический форум публикует с 1979 года.
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