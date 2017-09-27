Роскомнадзор потребовал удалить статью «Каково быть наркоторговцем» с сайта «Батенька, да вы трансформер»
Роскомнадзор потребовал от сайта «Батенька, да вы трансформер» удалить статью «Каково быть наркоторговцем». Как заявил главред издания Григорий Туманов, он не согласен с этим требованием, но статью удалят. Требование Роскомнадзора он пообещал обжаловать.
Материал про наркоторговца вышел 1 сентября. В нем рассказывалось о студенте, который делает закладки — тайники с наркотиками, которые можно купить через интернет.
«Мы, конечно, совершенно не согласны с претензиями Роскомнадзора к этому тексту, поэтому намерены обжаловать их в суде, а заодно выяснить, где именно ведомство усмотрело пропаганду наркотиков», — заявил Григорий Туманов.
Роскомнадзор регулярно находит на российских сайтах пропаганду наркотиков. Сотрудники ведомства находили ее даже в статьях «Википедии».
«Батенька, да вы трансформер» называет себя самиздатом. В июле 2017 года издание стало частью контентной студии «Мамихлапинатана», созданной основателями «Батеньки» Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем вместе с основательницей новостного агрегатора Breaking Mad Залиной Маршенкуловой.