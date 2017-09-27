Роскомнадзор потребовал удалить статью «Каково быть наркоторговцем» с сайта «Батенька, да вы трансформер»

Роскомнадзор потребовал от сайта «Батенька, да вы трансформер» удалить статью «Каково быть наркоторговцем». Как заявил главред издания Григорий Туманов, он не согласен с этим требованием, но статью удалят. Требование Роскомнадзора он пообещал обжаловать.

Материал про наркоторговца вышел 1 сентября. В нем рассказывалось о студенте, который делает закладки — тайники с наркотиками, которые можно купить через интернет.