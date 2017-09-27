Под Винницей начался пожар и взрывы на складе боеприпасов. Два человека пострадали
На складе боеприпасов около поселка Калиновка Винницкой области Украины начался пожар. Возгорание, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, началось около 22:00 вечером 26 сентября.
В Калиновском районе объявили эвакуацию. По данным на утро 27 сентября оттуда выехали почти 30 тысяч человек. По информации «Громадське», ранения могли получить не менее двух человек.
К утру среды частота взрывов сократилось до трех в минуту. В 50-километровой зоне вокруг склада закрыто воздушное пространство. Перекрыты пролегающие рядом автотрассы и железнодорожные пути.
Возле Калиновки расположен 48-й арсенал Вооруженных сил Украины, где хранятся 188 тысяч тонн боеприпасов.