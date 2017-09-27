Кадыров попросил увеличить дотации Чечне из-за высокой рождаемости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что размер дотаций на выравнивание бюджета республики должен быть увеличен с учетом высокой рождаемости.

Высокие темпы рождаемости в республике, написал Кадыров в своем инстаграме по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком, «должны учитываться и при формировании бюджета».

«Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — написал Кадыров, добавив, что Козак заверил его, что властям республики «будет оказана всесторонняя поддержка и помощь».