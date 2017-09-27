ФСБ: обнаружено место захоронения Доку Умарова
На территории Ингушетии обнаружено место захоронения Доку Умарова, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Могила Умарова была найдена в горно-лесистой местности «в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий».
«Обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — заявили в ЦОС ФСБ.
Ранее об обнаружении места захоронения Доку Умарова сообщали неофициальные источники нескольких СМИ, но ФСБ эти сообщения не комментировала.
Доку Умаров — лидер чеченских экстремистов, создавший и возглавлявший «Имарат Кавказ», признанный в России террористической организацией.
Умаров брал на себя ответственность за ряд крупных терактов на территории России, включая подрыв «Невского экспресса» в 2009 году, взрывы в московском метро в ноябре 2010 года и теракт в аэропорту Домодедово в январе 2011 года.
Умаров был включен в список международных террористов, составленный ООН, США объявили награду за информацию о его местонахождении награду в пять миллионов долларов, такую же сумму обещала выплатить и Россия.
С 2000 года неоднократно появлялись сообщения о смерти Доку Умарова, которые позже опровергались. Последняя видеозапись с участием Умарова была распространена в июле 2013 года.
В середине января 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по имеющимся у него данным, Доку Умаров убит. В марте 2014 года гибель Умарова подтвердил «Кавказ-центр».
В апреле того же года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что деятельность Умарова «нейтрализована» в результате спецоперации, проведенной в конце 2013-го.
До настоящего момента никаких сообщений о гибели Умарова именно в сентябре 2013 года не было. В ноябре 2013 года Следственный комитет заявлял, что Доку Умаров остается в розыске по делу о теракте в Домодедово.