Тренера Приморского океанариума уволят за избиение моржа Миши

Primamedia
06:30, 26 сентября 2017
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В Приморском океанариуме один из тренеров применил физическую силу к моржу Мише. Тренер, объявила во вторник администрация океанариума, будет уволен за «нарушение этических норм».

По словам представителя океанариума по работе со СМИ Елены Молчановой, в субботу после утреннего представления морж Миша, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался с ними пообщаться. «Миша очень доброжелателен и любопытен, но 800-килограммовое животное могло нечаянно придавить или притопить котов», — рассказала представитель океанариума.

«Ситуация была нештатная. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику», — сообщила Молчанова, подчеркнув, что в Приморском океанариуме «практикуются только положительные меры воздействия на животных».

Появившаяся в СМИ информация о том, что тренер находился в состоянии алкогольного опьянения, не соответствует действительности, добавила представитель океанариума.

Морж, которого несколько раз ударил тренер, не пострадал и продолжает участвовать в представлениях.

«Реакция на действия тренера предельно жесткая. Нарушивший этические нормы океанариума сотрудник будет уволен», — отметила собеседница ИА PrimaMedia.

Primamedia
Приморский океанариум должен был открыться к саммиту АТЭС в 2012 году, но фактически начал работать только в сентябре 2016 года. Животных начали заселять еще до завершения всех работ. С 2012 года в океанариуме погибли около 20 животных. Только в июле 2017 года в океанариуме погибли четыре ската и дельфин-белобочка.
Сотрудник океанариума Роман Фадеев осенью 2016 года написал в фейсбуке, что животные гибнут из-за плохой работы системы жизнеобеспечения и некачественной кормовой рыбы, фактически обвинив в их смерти руководство. Позже суд обязал его опровергнуть часть этих заявлений.

Гибель животных в Приморском океанариуме

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