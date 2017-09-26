Тренера Приморского океанариума уволят за избиение моржа Миши

В Приморском океанариуме один из тренеров применил физическую силу к моржу Мише. Тренер, объявила во вторник администрация океанариума, будет уволен за «нарушение этических норм».

По словам представителя океанариума по работе со СМИ Елены Молчановой, в субботу после утреннего представления морж Миша, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался с ними пообщаться. «Миша очень доброжелателен и любопытен, но 800-килограммовое животное могло нечаянно придавить или притопить котов», — рассказала представитель океанариума.

«Ситуация была нештатная. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику», — сообщила Молчанова, подчеркнув, что в Приморском океанариуме «практикуются только положительные меры воздействия на животных».

Появившаяся в СМИ информация о том, что тренер находился в состоянии алкогольного опьянения, не соответствует действительности, добавила представитель океанариума.

Морж, которого несколько раз ударил тренер, не пострадал и продолжает участвовать в представлениях.