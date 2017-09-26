Путин уволил главу Воздушно-космических сил России Виктора Бондарева. Он стал сенатором

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Воздушно-космических сил России Виктора Бондарева. Указ опубликован на сайте с официальными документами.

Еще в июле 2017 года сообщалось, что Бондарев перейдет в Совет Федерации и возглавит там комитет по обороне. На этом посту он должен сменить Виктора Озерова, известного, в частности, как соавтор «пакета Яровой». 21 сентября глава Кировской области Игорь Васильев подписал указ о назначении Бондарева сенатором.

Новым главой ВКС России станет Сергей Суровикин, который руководит российскими войсками в Сирии. Как пишет «Коммерсант», это назначение — награда именно за сирийскую операцию.