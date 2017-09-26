«Мерседес» с номерами серии АМР насмерть сбил полицейского на Новом Арбате

На пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара «Мерседес» представительского класса насмерть сбил сотрудника ГИБДД.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на машине были номера правительственной серии АМР.

«Эти номера закреплены за Федеральной службой безопасности, однако пока неизвестно, кому принадлежит машина в настоящее время», — говорится в сообщении агентства.

«Газета.ру» сообщает, что после аварии «неизвестный демонтировал с „Мерседеса“ оба номерных знака А896МР97».

По предварительной информации, «Мерседес» ехал по разделительной полосе. РЕН ТВ сообщает, что его скорость составляла около 120 километров в час.