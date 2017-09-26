Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить
Король Саудовской Аравии Салман подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские права и водить автомобиль. До сих пор Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщины не могли находиться за рулем.
Согласно решению короля Салмана, права женщинам начнут выдавать с июня 2018 года. Каким образом будет устроена процедура выдачи прав женщинам и будет ли она отличаться от экзаменов на водительские права для мужчин, пока не сообщается.
По какой причине власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить женщинам водить, не сообщается.
В Саудовской Аравии женщинам запрещено водить автомобили с 1957 года. Нарушение запрета неоднократно каралось арестом и другими административными мерами наказания. Женщинам запрещено было водить только на общественных трассах, на территории частных владений им разрешалось садиться за руль.
В Саудовской Аравии неоднократно устраивались акции протеста против запрета на вождение для женщин. В 2014 году правозащитница Лоуджан Хатлуль попыталась въехать на автомобиле на территорию Саудовской Аравии в знак протеста против запрета. Ее задержали на границе и поместили под арест на 73 дня.