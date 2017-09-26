Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить

Король Саудовской Аравии Салман подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские права и водить автомобиль. До сих пор Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщины не могли находиться за рулем.

Согласно решению короля Салмана, права женщинам начнут выдавать с июня 2018 года. Каким образом будет устроена процедура выдачи прав женщинам и будет ли она отличаться от экзаменов на водительские права для мужчин, пока не сообщается.

По какой причине власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить женщинам водить, не сообщается.