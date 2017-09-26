Глава крупнейшего бюро кредитных историй США подал в отставку после утечки данных 143 миллионов человек

Глава компании Equifax (крупнейшее бюро кредитных историй США) Ричард Смит объявил об отставке. Такое решение он принял после того, как в начале сентября стало известно об утечке персональных данных 143 миллионов человек в результате взлома компьютерных систем Equifax. Для сравнения, население США — около 325 миллионов человек.

Смит руководил Equifax с 2005 года. В заявлении об отставке он отметил, что компания нуждается в новом руководстве для своего дальнейшего развития.