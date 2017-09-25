В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

Аль-Джазира
05:44, 25 сентября 2017
Надежный источник

В Иракском Курдистане началось голосование на референдуме о независимости региона. Участки открылись в 8 утра по местному времени (совпадает с московским), голосование продлится до 18:00.

Бюллетени референдума состоят из одного вопроса: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?». Всего в регионе и сопредельных территориях 5,6 миллиона избирателей.

Как отмечает «Аль-Джазира», референдум не является юридически обязывающим к отделению региона. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что никогда не согласится с распадом страны и пригрозил жесткими последствиями из-за проведения референдума. Багдад призвал другие страны прекратить закупку нефти у курдов.

Против его проведения выступило как иракское руководство, так и соседние Турция, Иран и Сирия, где также проживают курды. Иран приостановил полеты в Курдистан.

Иракский Курдистан получил широкую автономию от Багдада после принятия новой конституции страны в 2005 году. В состав региона входят провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль (столица региона), но курды также проживают в спорных провинциях Киркук, Найнава и Дияла.
Референдум о независимости Курдистана планировали провести в 2014 году, но тогда его отложили после вторжения террористов «Исламского государства» в северный Ирак.
По оценке курдского правительства, в регионе находятся запасы нефти объемом 45 миллиардов баррелей. В 2016 году экспорт нефти из Курдистана составлял 12% от общих показателей страны.
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