В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

В Иракском Курдистане началось голосование на референдуме о независимости региона. Участки открылись в 8 утра по местному времени (совпадает с московским), голосование продлится до 18:00.

Бюллетени референдума состоят из одного вопроса: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?». Всего в регионе и сопредельных территориях 5,6 миллиона избирателей.

Как отмечает «Аль-Джазира», референдум не является юридически обязывающим к отделению региона. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что никогда не согласится с распадом страны и пригрозил жесткими последствиями из-за проведения референдума. Багдад призвал другие страны прекратить закупку нефти у курдов.

Против его проведения выступило как иракское руководство, так и соседние Турция, Иран и Сирия, где также проживают курды. Иран приостановил полеты в Курдистан.