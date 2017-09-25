Министерства и госкомпании начали следить за телеграм-каналами

Российские министерства и госкомпании стали добавлять в список отслеживаемых публикаций популярные телеграм-каналы. Об этом со ссылкой на данные пресс-служб пишут «Ведомости».

Телеграм официально есть в мониторинге МВД, ФСБ, Минобороны и Минюста. В Генпрокуратуре заявили, что мониторингом телеграма не занимаются, но следят за каналами. МИД рассказал, что следит за всеми «заслуживающими внимания сообщениями» в блогах и соцсетях. За сообщениями в публичных каналах также следят в Сбербанке и ВТБ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что для президента проводят мониторинг телеграма, хотя там «много шелухи». Премьер-министр Дмитрий Медведев, по словам его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, не получает мониторинг телеграма и сам его не читает. Источники «Ведомостей» рассказали, что за телеграмом также не следит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Опрошенные газетой чиновники, политтехнологи и эксперты называют телеграм-каналы «игрушкой» нового внутриполитического блока администрации президента. «Стало много платного размещения, информация слишком политизированная и зачастую недостоверная. Более эффективно размещение в СМИ, но если ты можешь позволить себе разместиться в „Незыгаре“, то сигнал дойдет», — заявил один из неназванных чиновников.

При этом источник «Ведомостей» в самой администрации президента заявил, что ведением каналов там не занимаются. Анонимный автор самого популярного политического канала «Сталингулаг» заявил, что он никак не связан с Кремлем. Среди авторов «Караульного» есть действующие чиновники, но они не работают в администрации президента, рассказали в канале.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что не планирует как-то вмешиваться в работу анонимных каналов.