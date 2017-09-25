Координатора волгоградского штаба Навального отпустили из-под домашнего ареста. Его обвиняют в осквернении Родины-матери

Волгоградский областной суд отпустил под подписку о невыезде Алексея Волкова, который возглавляет местный штаб Алексея Навального. Ранее он находился под домашним арестом по месту жительства — в Санкт-Петербурге.

Подписка о невыезде выписана в Волгограде, где суд начал рассматривать дело против Волкова по статье о реабилитации нацизма. 2 октября состоится первое заседание по существу.

Ранее приставы собирались доставлять Волкова из Петербурга на заседания суда в Волгоград на машине. После переговоров они разрешили обвиняемому самому купить билет на самолет.