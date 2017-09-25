Координатора волгоградского штаба Навального отпустили из-под домашнего ареста. Его обвиняют в осквернении Родины-матери

Алексей Волков
13:59, 25 сентября 2017
Надежный источник

Волгоградский областной суд отпустил под подписку о невыезде Алексея Волкова, который возглавляет местный штаб Алексея Навального. Ранее он находился под домашним арестом по месту жительства — в Санкт-Петербурге.

Подписка о невыезде выписана в Волгограде, где суд начал рассматривать дело против Волкова по статье о реабилитации нацизма. 2 октября состоится первое заседание по существу.

Ранее приставы собирались доставлять Волкова из Петербурга на заседания суда в Волгоград на машине. После переговоров они разрешили обвиняемому самому купить билет на самолет.

Дело против Волкова возбудили из-за коллажа, опубликованного в сообществе в поддержку Навального. Там изображен мемориал Родина-мать, на котором лицо закрашено зеленкой.
Волкову грозит штраф до 300 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.

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