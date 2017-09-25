«Газпром» сместил ExxonMobil с первого места в рейтинге крупнейших энергетических компаний

Platts
10:03, 25 сентября 2017
Надежный источник

Российский «Газпром» занял первое место в рейтинге 250 крупнейших в мире энергетических компаний, который составляет агентство Platts.

Предыдущий лидер рейтинга — американская ExxonMobil — сместилась на 9 строчку. Список крупнейших энергетических компаний мира, составляемый Platts, ExxonMobil возглавляла в течение 12 лет.

Второе место в рейтинге заняла немецкая E.ON SE, поднявшаяся за год сразу на 114 позиций. Третьей стала индийская Reliance Industries, занимавшая в предыдущем рейтинге 8 место.

Всего в рейтинг включены 12 российских компаний. Помимо «Газпрома», в числе десяти крупнейших энергокомпаний мира оказался «Лукойл», занимающий в рейтинге 6 место. На 14 строчке разместилась «Транснефть», а «Роснефть» заняла 22 место.

Большинство участников рейтинга 2017 года, отметили в Platts, «в основном работают на регулируемых государством или финансово поддерживаемых властями рынках». В условиях поддержки со стороны государства, указали составители рейтинга, таким компаниям легче справляться с последствиями колебаний мировых цен на нефть и газ.

В рейтинге 250 крупнейших в мире энергетических компаний, представленном Platts в 2016 году, «Газпром» был на третьем месте. В 2015 году российский газовый монополист был в этом списке на 43 месте, а в 2014 году занимал четвертую строчку.
«Роснефть» по итогам 2016 года стала самой дорогой российской компанией (капитализация на начало 2017 года — 69,907 миллиарда долларов), сместив с первого места «Газпром» (капитализация 59,932 миллиарда долларов). «Газпром» в списке самых дорогих компаний России тогда также пропустил вперед Сбербанк (капитализация 61,159 миллиарда долларов).
Platts составляет рейтинг 250 крупнейших энергокомпаний мира с 2002 года. Участников рейтинга оценивают по следующим показателям: стоимость активов, выручка, прибыль и коэффициент рентабельности инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC).
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