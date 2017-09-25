«Газпром» сместил ExxonMobil с первого места в рейтинге крупнейших энергетических компаний

Российский «Газпром» занял первое место в рейтинге 250 крупнейших в мире энергетических компаний, который составляет агентство Platts.

Предыдущий лидер рейтинга — американская ExxonMobil — сместилась на 9 строчку. Список крупнейших энергетических компаний мира, составляемый Platts, ExxonMobil возглавляла в течение 12 лет.

Второе место в рейтинге заняла немецкая E.ON SE, поднявшаяся за год сразу на 114 позиций. Третьей стала индийская Reliance Industries, занимавшая в предыдущем рейтинге 8 место.

Всего в рейтинг включены 12 российских компаний. Помимо «Газпрома», в числе десяти крупнейших энергокомпаний мира оказался «Лукойл», занимающий в рейтинге 6 место. На 14 строчке разместилась «Транснефть», а «Роснефть» заняла 22 место.

Большинство участников рейтинга 2017 года, отметили в Platts, «в основном работают на регулируемых государством или финансово поддерживаемых властями рынках». В условиях поддержки со стороны государства, указали составители рейтинга, таким компаниям легче справляться с последствиями колебаний мировых цен на нефть и газ.