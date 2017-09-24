В Москве убит советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев. По подозрению в убийстве задержана его дочь

В Москве найден убитым советский хоккейный вратарь Виктор Толмачев. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают «Московский комсомолец» и «Интерфакс».

По информации агентства, Толмачева обнаружили «с признаками насильственной смерти» в квартире на Открытом шоссе. «МК» сообщает, что по подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь Толмачева.

Источник газеты рассказал, что бывшая жена Толмачева 22 сентября пожаловалась участковому, что хоккеист больше недели не выходит на связь. Полицейский пришел в квартиру, где дочь Толмачева сказала, что ее отец уехал отдыхать на Украину.

Почувствовав резкий запах, участковый прошел внутрь и обнаружил тело хоккеиста, которое начало разлагаться. На теле, по информации «МК», нашли семь ножевых ранений. Возбуждено дело об убийстве, утверждается, что дочь Толмачева дала признательные показания.

Официально Следственный комитет сообщил только о том, что, по версии следствия, на Открытом шоссе женщина 1962 года рождения убила своего отца 1939 года рождения. Она задержана.