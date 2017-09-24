В Ленинградской области мужчину задержали за убийство после ДТП. Он был на угнанной машине с трупом в багажнике

В поселке Ропша в Ленинградской области вечером 23 сентября во время оформления дорожно-транспортного происшествия в багажнике одной из машин нашли труп женщины. Как сообщили в Следственном комитете, машина оказалась угнанной. Водителя задержали.

Машина принадлежала местной жительнице. Был ли в багажнике обнаружен ее труп, в сообщении СК не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По информации 47news, утром 23 сентября на этой машине марки Hyundai Creta поехала за грибами местная жительница Ольга Точеных. Когда вечером она не вернулась, ее муж Дмитрий и сын Александр отправились на поиски.

В Ропше они увидели Hyundai, но за рулем был незнакомый им мужчина. Они начали преследовать машину и в результате произошло ДТП. Позднее было установлено, что тело в багажнике принадлежит Ольге Точеных.

Издание сообщает, что задержанного зовут Зухриддин Буриев, он является гражданином Узбекистана.