В Германии начались выборы в Бундестаг

В Германии начались выборы депутатов 19-го созыва Бундестага. Избирательные участки открылись по всей стране в 8 часов по местному времени (9 по Москве). Выборы проходят по смешанной системе: в 299 одномандатных округах и по партийным спискам.

Голосование продлится до 18 часов (19 по Москве). Сразу после этого будут опубликованы результаты опросов на выходе с участков. В 2013 году первые предварительные результаты были опубликованы в течение 15 минут.

По данным последних опросов, проведенных 22 сентября, блок ХДС/ХСС, во главе которого стоит действующий канцлер Ангела Меркель, получит от 34 до 36 процентов голосов. Социал-демократы, как ожидается, получат 21-25% голосов. На третьем месте окажутся либо «Левые», либо ультраправая «Альтернатива для Германии» с 10-12% голосов.